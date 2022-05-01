Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 0 - Ankara Keçiörengücü: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 35. hafta maçında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
20. dakikada Bandırmaspor gole çok yaklaştı. Beykan'ın sol kanattan yaptığı ortayla ceza alanı içinde topla buluşan Landel'in vuruşu kaleciden döndü. Pozisyonun devamında defansa çarpan top kornere çıktı.
59. dakikada ceza sahasında Ankara Keçiörengücü sporcu Ogün Bayrak'ın Eze'ye attığı pası ile sol ayağının içiyle topu ağlarla buluşturdu. 0-1
70. dakika ceza sahasında Taşkın Çalış'ın pasıyla topla buluşan Eze'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Can Cengiz, Erkan Akbulut, Mehmet Şengül, Fatih Tokail
Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Cüneyt Köz, Lokman Gör, Alpay Koldaş (Hüseyin Eşkol dk. 89 ?), Mehmet Özcan, Landel, Akabuze (Kerim Avcı dk. 70), Caner Cavlun, Abdullah Balıkçı (Jacob Adeede dk. 81 ?), Süleyman Luş, Beykan Şimşek
Yedekler: Hüseyin Koç, Dos Santos, Aygün Özışıkyıldız, Berke Görgün
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Mehmet Tayfun Dingil, Taşkın Çalış (Ali Yavuz Kol dk. 77), Aykut Çeviker, Ogün Bayrak, Ozudimma (Uğur Utlu dk. 77), Adamu (Yaw Ackah dk. 77), Taha Batuhan Yayıkçı, İbrahim Olawoyin, Emeka Friday Eze (Manaj dk. 89)
Yedekler: Kayacan Erdoğan, Hamza Gür, Fatih Selimhan Solmaz, Ekrem Reşmen
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Goller: Friday Eze (dk. 59 ve 70) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Ogün Bayrak, Muharrem Cinan, Uğur Kutlu (Ankara Keçiörengücü)