Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 0 - Bodrumspor: 4

Spor Toto 1.
Lig'in 29. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Bodrumspor'a 4-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
20. dakikada Bodrumspor atağında Samet'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Gökdeniz, ceza sahası içerisinde topla buluştu. Gökdeniz, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1
28. dakikada Bandırmaspor'da Mulumba, Kenan'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı.
35. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kenan'ın vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Dönen topu önünde bulan Samet, penaltı noktası üzerinden sağ ayağının dışıyla gerçekleştirdiği sert vuruşla topu filelerle buluşturdu. 0-2
43. dakikada Bodrumspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Gökdeniz, topu ceza sahasına ortaladı. Kenan'ın sağ ayağıyla gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3
70. dakikada sağ kanattan savunma arkasına sarkan Hakan Yeşil, yerden ortaladı. Ön direkte bulunan Gökdeniz savunmadan seken topu ağlarla buluşturdu. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.
78. dakikada Üzeyir'in pasıyla savunma arkasına sarkan Gökdeniz, sol ayağı ile yaptığı vuruşta topu köşeden ağlara gönderdi. 0-4
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Gürkan Hasova, Mehmet Ali Akkor, Şenol Bektaş
Bandırmaspor: Ioannis Gkelios, Sergen Piçinciol, Remi Jose Michel Mulumba, İvan Saponjic (Atabey Çiçek dk. 65), Kerim Avcı (Samuel Tetteh dk. 82 ?), Caner Cavlun (Emre Kaplan dk. 46), Levent Ayçiçek (Nicola Terzic dk. 87 ?), Alpay Yoldaş, Mehmet Özcan, Berkan Mahmut Keskin, Caner Hüseyin Bağ (Arda Hilmi Şengül dk. 46)
Yedekler: Hüseyin Koç, Oğuz Kaan Güçtekin, Okan Alkan, İsmet Kayahan Eren, Emir Şenocak
Teknik Direktör: Ümit Şengül
Bodrumspor: Diogo Fesnard Nogueria De Sousa, Hakan Özmert (Yekta Kurtuluş dk. 82 ?), Süleyman Özdamar, Samet Yalçın (Mert Çayir dk. 82 ?), Kenan Özer (Koray Kılınç dk. 66), Omar İmeri, Üzeyir Ergün, Musah Mohammed (Hakan Yeşil dk. 66), Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar, Cenk Şen (Eren Albayrak dk. 66)
Yedekler: Bahri Can Tosun, Mert Topuz, Celal Dumanlı, İsmail Tarım, Ronaldo Joybera R Junior Kwateh
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Goller: Gökdeniz Bayrakdar (dk. 20 ve 78), Samet Yalçın (dk. 35), Kenan Özer (dk. 42) (Bodrumspor)
Kırmızı kart: Remi Jose Michel Mulumba (dk. 28) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Caner Cavlun (Bandırmaspor), Musah Mohammed (Bodrumspor)