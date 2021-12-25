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Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 0 - İstanbulspor: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 19. hafta mücadelesinde Bandırmaspor ile İstanbulspor karşılaştı. Müsabaka 0-0 eşitlikle sona erdi.



Maçtan Dakikalar:


43. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Bandırmaspor'da Kerim Avcı'nın sert şutu kaleciden döndü.


67. dakikada Melih Kabasakal'ın köşe atışında ceza sahası içinde Valon Ethemi'nin şutunu kaleci Gökhan çeldi.



Stat: Bandırma 17 Eylül


Hakemler: Davut Dakul Çelik, Ali Can Alp, Berkan Çetin


Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Allyson Aires Dos Santos, Lokman Gör, Remi Jose Michel Mulumba, Kerim Avcı (Guido Koçer dk. 59) Philippe Paulin Keny, Okan Alkan, Michel Landel (Bentley dk. 79), Caner Cavlun, Matej Pucko (Arb Manaj dk. 79), Burak Süleyman (Doğan Can Davas dk. 59)


Yedekler: Hüseyin Koç, Bilal Ceylan, Süleyman Luş, Berke Görgün, Levent Ayçiçek


Teknik Sorumlu: Mustafa Gürsel


İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Tuncer Duhan Aksu, Berkay Görmez, İbrahim Yılmaz, Oğuzhan Berber, Ferhat Yazgan, Muammer Sarıkaya (Emir Kaan Gültekin dk. 76), Valon Ethemi (Aldın Cajic dk. 85 ?), Inainfe, Melih Kabasakal, Ali Yaşar


Yedekler: Marin Ljubic, Pathrick Etoga Athom, Fatih Tultak, Yusuf Ali Özer, Mertcan Caner Öztürk, Cafer Tosun, Kağan Miray Bağış


Teknik Sorumlu: Mehmet Hüseyin Dalgıç


Kırmızı kart: Dos Santos (dk. 86) (Bandırmaspor)


Sarı kartlar: Muhammer Sarıkaya (İstanbulspor), Lokman Gör, Guido Koçer (Bandırmaspor)

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