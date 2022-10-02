Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 0 - Samsunspor: 0

Lig'in 7. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

40. dakikada Bey Çimento Bandırmaspor sağ taraftan geliştirdiği atakta ceza sahası dışından Mehmet Özcan'nın sert vuruşu az farklı auta çıktı.

41. dakikada Samsunspor'un oyuncusu Saouza kontra atak ile Bandırmaspor kalecisi Gkelios çalımlayarak topu fileler ile buluştudu. Ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırmasıyla gol iptal edildi.

58. dakikada ceza sahası içerisinde Bandırmaspor oyuncusu Berkan Mahmut Keskin Samsunspor'un oyuncusu Harris'i düşürerek penaltı kazanıldı. Penaltı atışını kullanan Saouza topa sert vurarak farklı açılarda topu auta yolladı.

79. dakikada Bandırmaspor oyuncusu Kerim Avcı'nın ceza sahası içerisinde vurduğu topu kaleci Szumski çıkardı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Yiğit Arslan, Deniz Turgut, Sezgin Çınar, İlker Yasin Avcı

Bandırmaspor: Gkelios, Oğuç Kaan Güçtekin (Kerim Avcı dk. 73), Mulumba, Atabey Çiçek (Dembele dk. 62), Koutroumpis, Okan Alkan (Berkan Mahmut Keskin dk. 46), Holownia, Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Sedat Şahintürk dk. 85 ?), Mehmet Özcan (Mustafa Saymak dk. 46), Caner Hüseyin Bağ

Yedekler: Hüseyin Koç, Tshikuma Tshibangu, İsmet Kayahan Eren, Alpay Koldaş, Emir Şenocak,

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Samsunspor: Szumski, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Muhammet Ali Özbaskıcı (Cihan Kahraman dk. 46), Ali Kaan Güneren, Laura (Novikovas dk. 46), Yusuf Emre Gültekin, Mücahit Albayrak (Soner Gönül dk. 36), Yusuf Abdioğlu (Yunus Emre Çift dk. 24), Harris, Saouza (Ahmet Sağat dk. 82 ?)

Yedekler: Aykut Özer, Ali Taha Demir, Ali Ülgen, Berk Taşkın, Şener Kaya

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Sarı kartlar: Caner Cavlun, Georgios Koutroumpis (Bandırmaspor), Ali Kaan Güneren, Alim Öztürk (Samsunspor)