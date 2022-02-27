Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 1 - Adanaspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 27. haftasında Bandırmaspor evinde Adanaspor'u ağırladı. Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
18. dakikada sağ köşeden korner kazanan Bandırmaspor'da korner atışını kullanan Caner Cavlun, topu kale içine gönderdi. Kafalardan seken top penaltı noktasında bulunan Doğancan'la buluştu. Doğancan'ın gelişine vole ile yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-0
28. dakikada Adanaspor üstünde baskısını artıran Bandırmaspor ikinci gole çok yaklaştı. Levent Ayçiçek'in pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Landel'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.
51. dakikada Bandırmasporlu Levent Ayçiçek'in kullandığı serbest vuruşta top Burak Çapkınoğlu'nda kaldı.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Alper Çetin, İsmail Sercan, Mehmet Şahan Yılmaz
Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Dos Santos, Lokman Gör, Mulumba, Kenny, Okan Alkan, Mehmet Özcan, Landel (Akabueze dk. 90+2 ?), Can Davas (Berkan Şimşek dk. 74) , Caner Cavlun, (Süleyman Luş 81dk.), Levent Ayçiçek (Osmasij dk. 74)
Yedekler: Hüseyin Koç, Alpay Koldaş, Guido Koçer, Berke Görgün, Hüseyin Eşkol
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Adanaspor A.Ş : Burak Çapkınoğlu, Celil Yüksel, Benasser , Samuel Tetteh, İsaac Donkor, Evren Korkmaz (Cem Özdemir dk. 82), Amadu Cıss, Kadir Keleş, Benjamin Roche, Ahmethan Köse (Eren Kradağ dk. 46), Fıratcan Üzüm,
Yedekler: Özer Enes Soylu, Efe Tatlı, Hakan Eroğlu, Yiğithan Güveli, İbrahim Aksu
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Gol: Doğancan (dk.18) Bandırmaspor)
Sarı kart: Cem Özdemir (Adanaspor)