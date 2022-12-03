İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 1 - Altınordu: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


17. dakikada Bandırmaspor oyuncusu Caner Cavlun'un ceza sahası dışından penaltı noktası üzerine yaptığı ortada topla buluşan Sedat Şahintürk'ün sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


26. dakikada Kerim Avcı'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topla buluşan Atabey Çiçek'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yvarlak uzak direk tarafından filelere gitti. 1-0


77. dakikada Kerim Avcı'nın pasında topla buluşan Dembele ceza sahası dışından attığı şut auta çıktı.



Stat: Bandırma 17 Eylül


Hakemler: Alper Akarsu, Murat Temel, Emrah Ünal, Onur Bingöl


Bandırmaspor: Gkelios, Fatih Kurucuk, Mulumba (Manos dk. 82 ?), Sedat Şahintürk (Oğuz Kaan Güçtekin dk. 82 ?), Kerim Avcı, Atabey Çiçek (Levent Ayçiçek dk. 60), Koutroumpis, Caner Cavlun, Alpay Koldaş (Camara dk. 89 ?), Mehmet Özcan, Caner Hüseyin Bağ (Dembele dk. 60)


Yedekler: Hüseyin Koç, İsmet Kayahan Eren, Emir Şenocak, Emre Batuhan Adıgüzel


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Altınordu: Ali Emre Yanar, Volkan Fındıklı, Yusuf Yalçın Arslan, Hasan Hüseyin Acar (Furkan Yöntem dk. 58), Metehan Yılmaz (Rahmi Salih Kaya dk. 88 ?), Şeref Özcan (Yusuf Talga dk. 75), Ahmet İlhan Özek, Ali Dere, Rıdvan Koçak, Erdi Dikmen, Yusuf Can Esendemir (Emircan Gürlük dk. 46)


Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Mert Furkan Bayram, Muzaffer Kocaer, Furkan Metin, Mehmet Ablay


Teknik Direktör: Arif Ufuk Kahraman


Gol: Atabey Çiçek (dk. 26) (Bandırmaspor)


Sarı kartlar: Fatih Kurucuk, Kerim Avcı (Bandırmaspor), Yusuf Yalçın Arslan, Furkan Yöntem (Altınordu)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.