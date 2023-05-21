Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 1 - Gençlerbirliği: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 38. haftasında Bandırmaspor, sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
21. dakikada Bandırmaspor atağında kaleci Nurullah'ın hatasında topla buluşan Soukou topu ağlara gönderdi. 1-0.
53. dakikada Gençlerbirliğinin kazandığı penaltıda beyaz noktanın başına geçen Abdullah Durak topu filelerle buluşturdu. 1-1
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Burak Şeker, Mehmet Kısal, Gökhan Barcın
Bandırmaspor: Ioannis Gkelios, Remi Jose Michel Mulumba, Georgios Koutroumpis, Arda Hilmi Şengül, Samuel Tetteh (Engincan Duman dk. 89), Cebio Soukou, Levent Ayçiçek, Alpay Koldaş, Mehmet Özcan (Nicola Terzic dk. 82), Emir Şenocak (Aksel Aktaş dk. 57), Emre Kaplan (İsmet Kayahan Eren dk. 89 ?)
Yedekler: Hüseyin Koç, Erdem Çakal Tarla, Sergen Piçinciol, Aygün Özışıkyıldız
Teknik Direktör: Ümit Şengül
Gençlerbirliği: Nurallah Aslan, Rahman Buğra Çağıran (Bangoura dk. 41), Yasin Güreler, Alperen Babacan, Ivan Ikic (Mete Kaan Demir dk. 46), Doukara (İlker Karakaş dk. 86 ?), Enes Keskin, Özgür Çek, Muhammed Himmet Erktürk (Erkan Eyibil dk. 86 ?), Uğur Akdemir, Abdullah Durak (Akabueze dk. 56)
Yedekler: Philipp Alexander Angeler, Atalay Gökçe, Abdullah Şahindere, Hayrullah Erkip, Özkan Yiğiter
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Goller: Cebio Soukou (dk. 21) (Bandırmaspor), Abdullah Durak (dk. 53) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Emre Kaplan (Bandırmaspor), Rahman Buğra Çağıran, Muhammed Himmet Erktürk, Souleymane Doukara, Chukwuma Emmanuel Akabueze, Erkan Eyibil (Gençlerbirliği)