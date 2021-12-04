Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2

Lig'in 15. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Başkent ekibi sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar

23. dakikada Keny'nin sol kanattan attığı pasla kale önünde topla buluşan Doğan Can, uygun pozisyonda aşırtma bir vuruş denedi ancak meşin yuvarlağa istediği gibi vuramayınca top üstten dışarı gitti.

30. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bentley uzaktan şansını denedi ancak meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı gitti.

34. Bandırmaspor hızlı çıktı. Caner Cavlun sol kanattan ceza sahası içine girerek çaprazdan sert vurdu ancak kaleci Übeyd bu pozisyonda gole izin vermedi.

57. dakikada savunmadan atılan uzun topta meşin yuvarlakla buluşan Keny, kalecinin de önde olmasını fırsat bilerek ceza sahası dışından şutunu çekti ancak istediği vuruşu gerçekleştiremedi, top üstten auta çıktı.

63. dakikada Levent Ayçiçek'in düşürülmesi üzerine Bandırmaspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Mulumba'nın vuruşunda kaleci Übeyd gole izin vermedi.

69. dakikada Akşel Aktaş'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Arda Kızıldağ direkt olarak şutunu çekti. zeminden seken top filelerle buluştu. 0-1

81. dakikada Keny'nin düşürülmesiyle birlikte Bandırmaspor bir penaltı daha kazandı. Bu kez topun başına geçen Manaj fileleri havalandırarak skora eşitlik getirdi. 1-1

85. dakikada hızlı çıkan Gençlerbirliği'nde savunmanın arkasına atılan pasla Lima, kaleci Gökay'la karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruş yaparak skoru ilan etti. 1-2

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Memişoğlu, Kemal Mavi

RH Bandırmaspor: Gökay Değirmenci, Okan Alkan, Alpay Koldaş (Kerim Avcı dk. 90+2 ?), Dos Santos, Caner Cavlun, Mulumba, Landel (Manaj dk. 74), Levent Ayçiçek (Burak Süleyman dk. 74), Doğancan Davas (Mehmet Özcan dk. 46), Bentley (Guido Koçer dk. 46), Keny

Yedekler: Erdem, Bilal, Gökay, Süleyman, Berke

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Gökhan Gül, Kerem Can Akyüz, Aksel Aktaş (Mert Kabasakal dk. 90+2 ?), Grechyshkin, Barış Alıcı (Gökhan Altıparkmak dk. 90+2 ?), Lima, Musa Şahindere (Metehan Mert dk. 86 ?), Eleke (Bieliaiev dk. 67)

Yedekler: Ramazan, Mert, Abdullah, Furkan, Muhammed, Baran

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Alpay (dk. 69), Lima (dk. 85) (Gençlerbirliği), Manaj (dk. 83 pen.) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Lima, Musa Şahindere, Aksel Aktaş, Ömürcan (Gençlerbirliği), Keny, Burak Süleyman (Bandırmaspor)