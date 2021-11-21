Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 1 - Kocaelispor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 13. hafta müsabakasında Bandırmaspor ile Kocaelispor karşılaştı. Müsabakayı Bandırmaspor 1-0 kazandı.
Maçtan dakikalar
23. dakikada Bandırmaspor'da Doğan Can'ın ceza alanı dışından sert şutunu kaleci kornere çeldi.
26. dakikada atılan uzun topta defans arkasına sarkan Kocaelispor'da Benhur, uygun pozisyonda topu dışarı gönderdi.
28. dakikada Levent'in ceza alanı içine çıkardığı topla, kale önünde buluşan Doğan Can uygun pozisyonda topu dışarı vurdu. Bandırmaspor önemli bir gol şansını değerlendiremedi.
30. dakikada Bandırmaspor, Mehmet'in golüyle öne geçti. Keny'in ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Mehmet düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol sesi çıkmayınca Bandırmaspor soyunma odasına önde gitti. 1-0
Stat: Bandırma 17 Eylül Stadyumu
Hakemler: Caner Ak, Ali Can Alp , Özcan Sultanoğlu
Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Caner Cavlun, Lokman Gör (Alpay Koldaş dk. 60), Allyson Dos Santos, Gökay Günay, Mehmet Özcan, Chukwuma Emmanuel Akabueze (Burak Süleyman dk. 84 ?), Philippe Keny, Doğan Can Davas (Guıdo Koçer dk. 72), Levent Ayçiçek (Kerim Avcı dk. 84 ?)
Yedekler: Hüseyin Koç, Berke Görgün, Levent Ayçiçek, Arb Manaj, Bilal Ceylan, Süleyman Luş
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Kocaelispor: Korcan Çelikay, Diogo Coelho, Mehmet Taş, Musa Nizam, Dıno Ndlovu (Mevlüt Erdinç dk. 43), Atilla Turan, Johanna Ocheıng Omolo (Dilaver Güçlü dk. 72), Semih Karadeniz, Mouhamed Diop (Michael Pereira dk. 46), Leonard Tisdell (Yılmaz Özeren dk. 46), Benhur Keser
Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Mevlüt Çelik, Alpay Çelebi, İsa Nalbant, Mıchael Özdemir, Denizalp Özdemir
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Gol: Mehmet Özcan (dk. 30) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Mehmet Taş, Semih Karadeniz (Kocaelispor)