Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 1 - Pendikspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 18. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Pendikspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
42. dakikada Atabey Çiçek ceza sahası içerisinde topla buluştuğu sırada Pendikspor oyuncusu Berkay Sülüngöz'ün müdahelesi sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi.
43. dakikada Atabey Çiçek'in kullandığı penaltıyı kaleci Burak Öğür kurtardı.
54. dakikada Bandırmaspor tarafından sağ kanattan ceza sahasına doğru kullanılan taç atışında karambole seken topu önünde bulan Caner Hüseyin Bağ sağ ayağının ucuyla topa dokundu ancak kaleci Burak Öğür topu çıkardı.
74. dakikada Bandırmaspor'un sol kanattan çıktığı atakta Sedat Şahintürk ceza sahasına girerek sol ayağı ile yakın köşeye sert vuruşunda topu kaleci çıkardı.
90+5. dakikada Bandırmaspor oyuncusu Kerim Avcının sol kanattan ceza sahası dışından sert vuruşunda uzak köşeye topu fileler ile buluşturdu. 1-0
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Murat Şener, Emir Eray Eyisoy, Sait Tuzcu
Bandırmaspor: Gkelios, Fatih Kurucuk, Mulumba, Mustafa Saymak (Kerim Avcı dk. 56), Atabey Çiçek (Dembele dk. 68), Koutroumpis, Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Manos dk. 86 ?), Alpay Koldaş, Mehmet Özcan (Oğuz Kaan Güçtekin dk. 86. ?), Caner Hüseyin Bağ (Sedat Şahintürk dk. 68)
Yedekler: Hüseyin Koç, İsmet Kayahan Eren, Emir Şenocak, Emre Batuhan Adıgüzel
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Hasan Hatipoğlu, Leandro Deyrinio Kappel (Ahmet Yazar dk. 83 ?), Regattin (Muhammed Akarslan dk. 83 ?), Berkay Sülüngöz, Hasan Kılıç (Enes Keskin dk. 74), Rosario (Görkem Bitin dk. 69), Mesut Özdemir, Erhan Kara (Ferhat Öztorun dk. 69), Gökcan Kaya
Yedekler: Murat Akşit, Efe Sayhan, Oltan Karakullukçu, Ruhan Arda Aksoy, Tarık Tekdal
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Kerim Avcı (dk. 90+5) (Bandırmaspor)
Sarı kart: Leandro Deyrinio Kappel (Pendikspor)