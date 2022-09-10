Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 5. haftasında Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
17. dakikada Caner Cavlun'nun sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Kuotroumpis'in kafa vuruşunda top sol direğin yanından auta gitti.
22. dakikada Rashad Muhammed'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Hamza Gür, meşin yuvarlağı ağlara filelere gönderdi. 0-1
39. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İbrahim pasında ceza sahası içinde Bekir Karadeniz'in şutu ağlara gitti. 0-2
49. dakikada ceza sahası içinde Levent Ayçiçek'in şutu kaleciden döndü. Dönen topu Atabey Ayçiçek filelere yolladı. 1-2
68. dakikada sol taraftan Levent Ayçiçek'in kullandığı köşe atışında ön direkte Atabey Ayçiçek kafayla topu filelerle buluşturdu. 2-2
81. dakikada ceza sahası dışından sert vuran Ali Babaei'nin şutu sağ direğe çarparak auta çıktı.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Cemal Alpay, Ali Can Alp, Feridun Daldaş
Bey Çimento Bandırmaspor: Ioannis Gkelios, Fatih Kurucuk, Oğuç Kaan Güçtekin (Remi Jose Michel Mulumba dk. 35), Sedat Şahintürk (Levent Ayçiçek dk. 46), Kerim Avcı (Dimitros Manos dk. 86 ?), Atabey Çiçek, Georgios Koutroumpis, Okan Alkan (Berkan Mahmut Keskin dk. 46), Caner Cavlun, Mehmet Özcan, Caner Hüseyin Bağ (Malaly Dembele dk. 65)
Yedekler: Arda Akbulut, Mustafa Saymak, Mateusz Holownia, İsmet Kayahan Eren, Emir Şenocak
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçuar, Muharrem Cinan (Moustapha Camara dk. 80 ?), Aykut Demir, Hamza Gür (Ali Babaei dk. 61), Abdullah Aydın (Erkam Reşmen dk. 61), Rashad Muhammed (Melih İnan dk. 86 ?), Olasunkanmi İbrahim Olawoyin, Mikail Okyar, Erhan Kartal, Taha Batuhan Yayıkcı, Bekir Karadeniz (Jurgen Bardhi dk. 80)
Yedekler: Kayacan Erdoğan, Melih İnan, Uerdi Mara, Haşim Arda Sarman
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Goller: Atabey Çiçek (dk. 49 ve 68) (Bandırmaspor), Hamza Gür (dk. 22), Bekir Karadeniz (dk. 39) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Mehmet Özcan, Fatih Kurucuk (Bandırmaspor), Rashad Muhammed (Ankara Keçiörengücü)