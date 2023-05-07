Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 2 - Boluspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 36. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Boluspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
9. dakikada Tetteh'in ceza sahası içi penaltı noktasına verdiği pasta Soukou topla buluştu. Soukou'nun sol ayağıyla yaptığı sert vuruşunda topu filelere gönderdi. 1-0
23. dakikada Soukou ceza sahasının dışında topla buluştu ve ceza sahasının içerisindeki Mulumba'yı topla buluşturdu. Mulumba sağ ayağı ile sert vuruşunda fileleri havalandırdı. 2-0
73. dakikada Boluspor oyuncusu Furkan Demir ceza sahasının dışı sağ çağrazdan yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 2-1
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Murat Erdoğan, Erkan Akbulut, Muratcan Ilgaz
Bandırmaspor: Ioannis Gkelios, Remi Jose Michel Mulumba, İvan Saponjic (Nicola Terzic dk. 90+5), Georgios Koutroumpis, Arda Hilmi Şengül, Samuel Tetteh (Emre Kaplan dk. 87), Cebio Soukou, Levent Ayçiçek (Kerim Avcı dk. 71), Alpay Koldaş, Mehmet Özcan, Berkan Mahmut Keskin
Yedekler: Hüseyin Koç, Erdem Çakal Tarla, Sergen Piçinciol, Oğuz Kağan Güçtekin, Aksel Aktaş, İsmet Kayahan Eren, Emir Şenocak
Teknik Direktör: Ümit Şengül
Boluspor: İsmail Çipe, Tugay Kacar (Kerem Ersin dk. 74), Onur Ulaş, Guy Lucien Michel Landel, Hakan Bilgiç, Furkan Demir, Ensar Bilir (Abdurrahman Canlı dk. 74), Burak Asan, Bülent Cevahir, Tolunay Artuç (Naby Oulare dk. 46), Veaceslav Posmac
Yedekler: Bartu Kulbilge, Muhammet Özkan, Erdem Reis, Kerem Paykoç, Çağrı Kablan, Rojhat Sağlam, Muhammed Emin Temel,
Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer
Goller: Cebio Soukou (dk. 9), Remi Jose Michel Mulumba (dk. 23) (Bandırmaspor), Furkan Demir (dk. 73) (Boluspor)
Sarı kartlar: Remi Jose Michel Mulumba (Bandırmaspor)