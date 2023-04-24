Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 2 - Erzurumspor: 4

Lig'in 34. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Erzurumspor'a 4-2'lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

28. dakikada Erzurumspor oyuncusu Rosheuvel'in ceza sahasının dışından çektiği şut kalecide kaldı.

38. dakikada Soukou'nun ceza sahası dışından pas verdiği Levent, ceza sahasının sağından topu yerden çevirdi. İvan Saponjic savunmanın müdahale edemediği topu filelerle buluşturdu. 1-0

45+1. dakikada kullanılan serbest vuruşta Alican'ın yaptığı ortada Mustafa Yumlu topa kafa ile kaleye gönderdi ancak top az farkla auta çıktı.

56. dakikada Erzurumsporlu Alican Özfesli'nin Bandırmaspor'un kalesine en direk vuruşu ile top auta çıktı.

59. dakikada Kerim Avcı'nın pasında Caner Hüseyin Bağ'ın direkt vuruşu topu ağlarla buluşturdu. 2-0

76. dakikada Celal Hanap'ın pasında Muhammed Furkan Özhan, Badırmaspor'un ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kaldı ve şık vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. 2-1

89. dakikada savunma arkasına sarkan Eren Tozlu, kalecinin üzerinden topu filelere yolladı. 2-2

90. dakikada Rosheuvel'in vuruşunda kaleci Gkelios'un müdahalesine rağmen top ağlara gitti. 2-3

90+14. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Rosheuvel düzgün vuruşla topu filelere gönderdi. 2-4

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Alper Akarsu, Buğra Can Semercioğlu, Salih B. Demirel

Bandırmaspor: Ioannis Gkelios, Sergen Piçinciol, Oğuz Kaan Güçtekin (Tetteh dk. 74), Remi Jose Michel Mulumba, İvan Saponjic (Atabey Çiçek dk. 74) , Georgios Koutroumpis, (Sekou Camara dk. 85) , Arda Hilmi Şengül, Cebio Soukou, (Kerim Avcı dk. 46), Levent Ayçiçek, Berkan Mahmut Keskin, Caner Hüseyin Bağ

Yedekler: Hüseyin Koç, Aksel Aktaş, İsmet Kayahan Eren, Nicola Terzic, Emir Şenocak, Emre Kaplan

Teknik Direktör: Ümit Şengül

Erzurumspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Fırat Şaşi (Sefa Akgün dk 86 ?), Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Celal Hanalp, Alican Özfesli (Muhammed Furkan Özhan dk. 66), Hasan Batuhan Artarslan (Özgür Sert dk. 86 ?), Valdmiro Tualongo Paulo Lameira, Rosheuvel (Yakup Kırtay dk. 90+15), Eren Tozlu

Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Ufuk Budak, Eyüp Oskan, Hüseyin Mevlütoğlu, Güney Yılmaz, Ahmet Eren Aksakal

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Goller: İvan Saponjic (dk. 38), Caner Hüseyin Bağ (dk. 58) (Bandırmaspor), Muhammed Furkan Özhan (dk. 76), Eren Tozlu (dk. 89), Rosheuvel (dk. 90 ve 90+14) (Erzurumspor)

Sarı kartlar: Oğuz Kaan Güçtekin, Berkan Mahmut Keskin, Mulumba (Bandırmaspor), Hasan Batuhan Artarslan, Fırat Şaşi, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Erzurumspor)