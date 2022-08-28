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Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 2 - Göztepe: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 3. haftasında Bandırmaspor sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar


38. dakikada Berkan'ın sağ kanattan ortasında Manos'un röveşatasında top kaleyi bulmadı.


66. dakikada Caner'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Sedat topu ağlara gönderdi. 1-0


68. dakikada ani gelişen Göztepe atağında topla buluşan Yasin Öztekin, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1


89. dakikada Atabey Çiçek ceza yayı üzerinden şık bir vuruşla topu kaleci Ekrem'in solundan ağlara gönderdi. 2-1



Stat: Bandırma 17 Eylül


Hakemler: Turgut Doman, Erkam Akbulut, Emrah Akbulut


Bandırmaspor: Gkelios, Fatih Kurucu, Oğuz Kaan Güçtekin, Dimitris Manos (Atabey Çiçek dk. 63) Kerim Avcı (Emir Şenocak dk. 78), Koutraumpis, Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Sedat Şahintürk dk. 65), Mehmet Özcan, Berkan Mahmut Keskin (Okan Alkan dk. 46), Caner Hüseyin Bağ (Dembele dk. 85 ?)


Yedekler: Hüseyin Koç, Mateuzs Holownia, İsmet Kayahan Eren, Alpay Koldaş, Sekou Camara


Teknik Direktör: Mustafa Gürsel


Göztepe: Ekrem Kılıçaslan, Emre Ortakaya, Yasin Öztekin, Palmerx (Emre Çolak dk. 58) Hüsamettin Yener, Arslanagic, Yunus Emre Gedik (İsmail Köybaşı dk.70), Mamah (Atanga dk. 70), Yalçın Kayan, Tijanic (Ege Özkayımoğlu dk. 90 ?), Uğur Kaan Yıldız (Mihojevic dk. 90 ?)


Yedekler: Arda Özçimen, Marko, Gottwalt, Isaac Atanga, Cengizhan Şen, Erkam Kömür, Efe Can Saçıkara


Teknik Direktör: Turgay Altay


Goller: Sedat Şahintürk (dk. 38), Atabey Çiçek (dk. 89), (Bandırmaspor), Yasin (dk. 68) (Göztepe)


Sarı kartlar: Mamah, Arslanagic (Göztepe)

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