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Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 2 - Ümraniyespor: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 23. haftasında Bandırmaspor sahasında Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.



Maçtan Dakikalar


6. dakikada Ümraniyespor, ceza alanı hemen dışından serbest vuruş kazandı. Karal Kayra'nın vuruşunda top baraja çarparak kornere çıktı.


32. dakikada ceza alanı hemen dışında topla buluşan Keny, sağ ayağının içiyle şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0


60. dakikada ceza sahası hafif sağ çaprazdan Bandırmaspor serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Kerim Avcı'nın vuruşunda top filelere gitti. 2-0



Stat: Bandırma 17 Eylül


Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Aylak, Cem Özbay


Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Dos Santos, Lokman Gör, Mulumba, Guido Koçer, Kerim Avcı, Keny, Okan Alkan, Mehmet Özcan, Doğancan Davas, Caner Cavlun, Royal Guido Koçer (Pucko dk. 71), Kerim Avcı (Landel dk. 81 ?), Kenny (Osmajic dk. 86 ?), Okan Alkan (Alpay Koldaş dk. 46), Mehmet Özcan, Doğan Can Davas (Levent Ayçiçek dk. 86 ?), Caner Cavlan


Yedekler: Hüseyin Koç, Berke Görgün, Levent Ayçiçek, Hüseyin Eşkol, Süleyman Luş


Teknik Direktör: Mustafa Gürsel


Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrjsajevic, Alim Öztürk, Camara, Bammou, Onur Ayık, Oğuz Gürbulak, Mrsic, Kartal Kayra Yılmaz, Glumac, Ercan Coşkun, Vrsajevic (Hasic dk. 68), Alim Öztürk, Camara (Del Valle dk. 68), Bammou, Onur Ayık (Atalay Babacan dk. 78), Oğuz Gürbulak (Serkan Göksu dk. 68), Mrsic (Emre Nefiz dk. 78), Kartal Kayra Yılmaz, Glumac, Ercan Coşkun


Yedekler: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Mustafa Can Karagöz, Hüseyin Atakan Üner, Rodriguez, Atalay Babacan


Teknik Direktör: Recep Uçar


Goller: Paulin Kenny (dk. 32), Kerim Avcı (dk. 60) Bandırmaspor


Sarı Kartlar: Yacine Bambu, Alim Öztürk, Ercan Coşkun (Ümraniyespor), Caner Cavlun, Alpay Koldaş (Bandırmaspor)

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