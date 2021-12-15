Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 3 - Balıkesirspor: 0

Lig'in 17. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Balıkesirspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

2. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında İbrahim Halil'in bıraktığı topa gelişine vuran Foxi'nin şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı ceza sahası dışına uzaklaştırdı.

45+2. dakikada Levent Ayçiçek'in kullandığı kornerde Guıdo Koçer'in röveşatası az farkla dışarıya gitti.

48. dakikada Bandırmaspor atağında Sedat Dursun'un düşmesi ile topla buluşan Arb Manaj'ın ara pası ile ceza sahasında topla buluşan Levent Ayçiçek düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

85. dakikada Burak Süleyman'ın kaleye gönderdiği topta kaleci Atilla'nın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

90. dakikada ani gelişen Bandırma atağında ceza sahası önünde topla buluşan Kerim Avcı topu ağlara gönderdi. 3-0

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Cemal Alpay, Mehmet Şengül

RH. Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Allyson Aires Dos Santos, Lokman Gör, Caner Cavlun, Chukwuma Akabueze (Doğan Can Davas dk. 63), Remi Jose Michel Mulumba, Guıdo Koçer (Burak Süleyman dk. 83), Kerim Avcı, Levent Ayçiçek (Matej Pucko dk. 70), Arb Manaj

Yedekler: Hüseyin Koç, Alpay Koldaş, Süleyman Luş, Bilal Ceylan, Abdullah Balıkçı, Berke Görgün,

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Batuhan İşçiler, Sedat Dursun (Hüseyin Karabey dk. 70), Doğa İşeri (Birol Parlak dk. 60), Adam Cedric Kore, Cumali Bişi, Anıl Taşdemir (Oğuzhan Aynaoğlu dk. 60), Mahatma Otoo, Foxi Ketheovama (Andaç Güleryüz dk. 60 ?, Abdulkadir Özgen dk. 83) ?), İbrahim Halil Çolak

Yedekler: Yiğithan Kır, Oltion Bilallı, Cemal Kızılateş, Alperen Erdinç, Muhammed Ali Doğan

Teknik Direktör: İzzet Karakulak

Goller: Levent Ayçiçek (dk. 48), Burak Süleyman (dk. 85), Kerim Avcı (dk. 90) Bandırmaspor,

Sarı kart: Cedric Kore, Batuhan İşçiler, İbrahim Halil Çolak (Balıkesirspor), Remi Jose Michel Mulumba, Doğan Can Davas (Bandırmaspor)