Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 3 - Sakaryaspor: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 33. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-2 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
25. dakikada Kerim Avcı ceza sahasının hemen dışından sağ ayağı ile sert vurdu ancak top üst direğin hemen üstünden auta gitti.
28. dakikada Bandırmasporlu Mulumba'nın kafayla pasında Saponjic topu önünde buldu ve sert vuruşunda fileleri havalandırdı. 1-0
32. dakikada Soukou, ceza sahasının dışından çektiği şut kaleci Cihan uzanarak topu kornere çeldi.
37. dakikada Kerim Avcı sağ kanattan kullandığı kornerde Sergen Piçinciol topu filelerle buluşturdu. 2-0
62. dakikada Sakaryaspor'un kullandığı köşe vuruşu ile kafa vuruşu Donkor golü attı. 2-1
88. dakikada Sakaryaspor'lu Ümit Kurt'un kullandığı taç atışı sonrası, ceza sahasında Dimitrov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
90+1. dakika Ümit Kurt'un ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. 2-2
90+2. dakikada Terciz'in pasında Tetteh'e kaleci ile karşı karşıya kalırken, yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 3-2
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Oğuz Kağan Çalışır
Bandırmaspor: Ioannis Gkelios, Sergen Piçinciol, Remi Jose Michel Mulumba, İvan Saponjic (Nicole Terzic dk. 80), Kerim Avcı (Oğuz Kaan Güçtekin dk. 79), Georgios Koutroumpis, Arda Hilmi Şengül, Cebio Soukou (Samuel Tetteh dk. 69), Mehmet Özcan, Berkan Mahmut Keskin, Caner Hüseyin Bağ
Yedekler: Hüseyin Koç, Mustafa Saymak, Okan Alkan, Caner Cavlun, İsmet Kayahan Eren, Sekou Camara, Emir Şenocak
Teknik Direktör: Ümit Şengül
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuzhan Akgün (Mehmet Akyüz dk. 41), Donkor, Zdravko Dimirov, Michal Jan Nalepa, Hakan Yavuz (Deni Milosevic dk. 41), Hifsullah İsmail Erdoğan (Çağlayan Menderes 46. Dk), Hadi Sacko (İbrahim Has dk 58) Dmytro Grechyshkin (Kabongo Kasongodk. 46), Oğuz Yıldırım, Ümit Kurt
Yedekler: Furkan Köse, Yuşa Tığrak, , Oğuz Kocabal, Deni Milosevic, Mehmet Akyüz, Alihan Gümüş, Ruhi Yıldız
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Goller: İvan Saponjic (dk. 27), Sergen Piçinciol (dk. 36), Tetteh (dk. 90+2) (Bandırmaspor), Donkor (dk. 62), Ümit Kurt (dk. 90+1) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Arda Hilmi Şengül, Mehmet Özcan (Bandırmaspor)