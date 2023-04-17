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Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 3 - Sakaryaspor: 2

Spor Toto 1.

Lig'in 33. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-2 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


25. dakikada Kerim Avcı ceza sahasının hemen dışından sağ ayağı ile sert vurdu ancak top üst direğin hemen üstünden auta gitti.


28. dakikada Bandırmasporlu Mulumba'nın kafayla pasında Saponjic topu önünde buldu ve sert vuruşunda fileleri havalandırdı. 1-0


32. dakikada Soukou, ceza sahasının dışından çektiği şut kaleci Cihan uzanarak topu kornere çeldi.


37. dakikada Kerim Avcı sağ kanattan kullandığı kornerde Sergen Piçinciol topu filelerle buluşturdu. 2-0


62. dakikada Sakaryaspor'un kullandığı köşe vuruşu ile kafa vuruşu Donkor golü attı. 2-1


88. dakikada Sakaryaspor'lu Ümit Kurt'un kullandığı taç atışı sonrası, ceza sahasında Dimitrov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.


90+1. dakika Ümit Kurt'un ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. 2-2


90+2. dakikada Terciz'in pasında Tetteh'e kaleci ile karşı karşıya kalırken, yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 3-2



Stat: Bandırma 17 Eylül


Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Oğuz Kağan Çalışır


Bandırmaspor: Ioannis Gkelios, Sergen Piçinciol, Remi Jose Michel Mulumba, İvan Saponjic (Nicole Terzic dk. 80), Kerim Avcı (Oğuz Kaan Güçtekin dk. 79), Georgios Koutroumpis, Arda Hilmi Şengül, Cebio Soukou (Samuel Tetteh dk. 69), Mehmet Özcan, Berkan Mahmut Keskin, Caner Hüseyin Bağ


Yedekler: Hüseyin Koç, Mustafa Saymak, Okan Alkan, Caner Cavlun, İsmet Kayahan Eren, Sekou Camara, Emir Şenocak


Teknik Direktör: Ümit Şengül


Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuzhan Akgün (Mehmet Akyüz dk. 41), Donkor, Zdravko Dimirov, Michal Jan Nalepa, Hakan Yavuz (Deni Milosevic dk. 41), Hifsullah İsmail Erdoğan (Çağlayan Menderes 46. Dk), Hadi Sacko (İbrahim Has dk 58) Dmytro Grechyshkin (Kabongo Kasongodk. 46), Oğuz Yıldırım, Ümit Kurt


Yedekler: Furkan Köse, Yuşa Tığrak, , Oğuz Kocabal, Deni Milosevic, Mehmet Akyüz, Alihan Gümüş, Ruhi Yıldız


Teknik Direktör: Taner Taşkın


Goller: İvan Saponjic (dk. 27), Sergen Piçinciol (dk. 36), Tetteh (dk. 90+2) (Bandırmaspor), Donkor (dk. 62), Ümit Kurt (dk. 90+1) (Sakaryaspor)


Sarı kartlar: Arda Hilmi Şengül, Mehmet Özcan (Bandırmaspor)

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