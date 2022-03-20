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Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 3 - Tuzlaspor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 29. haftasında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'u 3-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


36. dakikada ceza alanı hemen dışında topla buluşan Caner'in vuruşu kaleciden döndü. Pozisyonu takip eden Levent Ayçiçek topu ağlara gönderdi. 1-0.


68. dakikada Kenny'in yaptığı vuruşta top savunmadan sekip Caner'in önünde kaldı. Caner'in vuruşunda top filelere gitti. 2-0


70. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Bardhi, topu ağlara gönderdi. 2-1


86. dakika Kenny'nin ortasında ceza sahası içinde Osmasij kafayla topu filelere yolladı. 3-1



Stat: Bandırma 17 Eylül


Hakemler: Ömer Faruk Kurtay, Muhammet Yumak, Bersan Duran


RH. Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Dos Santos, Lokman Gör, Mulumba (Akabueze dk. 90+2 ?), Paulin Kenny, Okan Alkan (Alpay Koldaş dk. 90+2 ?), Mehmet Özcan, Michel Landel (Osmasij dk. 71), Doğan Can Davas, (Beykan Şimşek dk. 82 ?), Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Kerim Avcı dk. 71)


Yedekler: Hüseyin Koç, Kerim Avcı, Berke Görgün, Süleyman Luş


Teknik Direktör: Mustafa Gürsel


Tuzlaspor: Emre Koyuncu, İsmail Konuk, Rajko Rotman, Metincan Cici (Ahmet Yazar dk. 46), Bardhi (Tayfun Aydoğan dk. 80 ?), Diack, Francis Ezeh, Samet Asatekin (Erhan Kartal dk. 66), Safa Kınalı (Onat Kutay Kurt dk. 46), Ferhat Öztorun, Posmac


Yedekler: Angeler, Mustafa Emre Can, Sedat Şahintürk


Teknik Direktör: Şenol Fidan


Goller: Levent Ayçiçek (dk. 36), Caner Cavlun (dk. 68), Osmasij (dk. 86) (Bandırmaspor), Bardhi (dk. 70) (Tuzlaspor)


Sarı kartlar: Kenny, Okan Alkan, Caner Cavlun (Bandırmaspor), Rotman, İsmail Konuk (Tuzlaspor)

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