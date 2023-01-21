Spor Toto 1 Lig: Bandırmaspor: 4 Tuzlaspor: 1

Spor Toto 1 Lig'in 21. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 4-1 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar

2. dakikada Tuzlaspor A.Ş.'de Yahaya'nın sağ kanattan getirdiği topla ceza alanı içinde topla buluşan Mata, kalenin sağ çaprazından ayağının içiyle düzgün bir vuruş yaparak takımını 1-0 öne geçirdi.

13. dakikada Bandırmaspor korner kazandı. Korner atışında rakip kaleye gol aramaya giden Fatih, takımına beraberliği getirdi. Korner atışında top Levent Ayçiçek ve Tuzlaspor defansından sekerek ceza alanı dışında bulunan Kerim'in önünde kaldı. Kerim'in pasında ceza alanı içinde topu rakipten kurtaran Fatih topu ağlara göndererek skora eşitlik getirdi. 1-1.

24. dakikada Bandırmaspor serbest vuruş kazandı. Kaleye yaklaşık 35 metre uzaktan kaleyi yoklayan Kerim Avcı'nın sert vuruşunu kaleci son anda dışarı çeldi.

45+1. dakikada sol kanttan Levent Ayçiçek'in ortasında arka kale direğinde topla buluşan Fatih, topa gelişen vurdu. Top Üsten dışarı gitti.

69. dakika da soldan gelişen bir atakla top Sedat Şahintürk'ün ayağına geldi. Şahintürk düzgün bir vuruşla Bandırmaspor'u 2-1 öne geçirdi.

71.dakikada Oğuz Kaan ceza sahasına verdiği ara pası ile Manos'a gelen top kalenin ağlarıyla buluştu. 3-1

89. dakikada Kerim Avcı'nın ara pası Manos'un ceza sahasında topu ağlarla buluşturtu. 4-1

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Alpaslan Şen, Mehmet Şengül, Yusuf Susuz

Bandırmaspor: Gkelios, Fatih Kurucuk, Mulumba (Güçtekin dk. 67 ), Kerim Avcı, Atabey Çiçek (Manos dk. 67), Koutroompis, Caner Cavlun, Soukou (Terzic 79 dk.), Levent Ayçiçek (Sedat Şahintürk dk. 46) , Alpay Koldaş (Mahmut Keskin dk. 88), Mehmet Özcan

Yedekler: Hüseyin Koç, Kayahan Eren, Camara, Emir Şenocak

Teknik Sorumlu: Mesut Bakkal

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, İsmail Konuk, Rotman, Mata (Bilal Başakçıoğlu dk. 67), Yahaya, Adeniyi (Kone dk. 80), Ogün Bayrak, Mehmet Coşkun, Erol Can Akdağ (Ozan Papaker 80 dk.), Sadi Karaduman (Gökhan Akkan dk. 80), Wanga

Yedekler: Angeler, Erdinç Altıntaş, Emirhan Tak, Göksu Mutlu, Mustafa Karataş, Muhammed Demirci

Teknik Sorumlu: Özcan Bizati

Goller: Mata (dk. 2) (Tuzlaspor), Fatih Kurucuk (dk. 13), Sedat Şahintürk (dk. 69), Manos (dk. 71 ve dk. 90) (Bandırmaspor)

Sarı Kartlar: İsmail Konuk, Wanga, Salih Karaduman, Ogün Bayrak (Tuzlaspor), Alpay Koldaş, Mulumba (Bandırmaspor)