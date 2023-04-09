Spor Toto 1. Lig: Beyçimento Bandırmaspor: 2 - Altay: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 31. haftasında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Altay'ı 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
2. dakikada Mahmut'un sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Atabey meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0
45+4. dakikada Deniz'in ceza sahası dışından sert bir vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
73. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sokou'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
78. dakikada Sokou'nun ceza sahası içine girip kaleci Eren ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
82. dakika Sefa Özdemir ceza sahası içinde Levent Ayçiçek'i düşürdü ve Bandırmaspor penaltı kazandı. Hakem Feridun Daldaş VAR'a gitti ve penaltı iptal edildi.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Feridun Daldaş, Suat Güz, Kadir Akıllı
Bandırmaspor: Ioannis Gkelios, Berkan Mahmut Keskin, Alpay Koldaş, Koutroubis, Arda Hilmi Şengül, Emre Kaplan, Mehmet Özcan, Kerim Avcı (Sponic dk. 74.), Levent Ayçiçek (Caner Hüseyin Bağ dk. 90+5 ?), Oğuz Kaan Güçtekin (Mulumba dk. 46 ?), Atabey Çiçek (Soukou dk. 66)
Yedekler: Hüseyin Koç, Ivan, Okan Alkan, Samuel Tetteh, İsmet Kayahan Eren, Camara, Emir Şenocak
Teknik Direktör: Ümit Şengül
Altay: Eren Karataş, Salih Sarıkaya, İbrahim Öztürk, Sefa Özdemir, Muhammad Naderi, Ceyhun Gülselam (Enes Yetkin dk. 86 ?), Murat Berkan Demir (Arda Gezer dk. 72), Tolga Ünlü, Deniz Kadah, Eren Erdoğan, Lopes Paixao
Yedekler: Mustafa Çalışkan, Yusuf Tekin, Murat Uluç, Kutay Yokuşlu, Ali Kızılkuyu, Caner Baycan, Afe Sarıkaya, Özgür Özkaya
Teknik Direktör: Dilaver Mutlu
Goller: Atabey Çiçek (dk. 2), Soukou (dk. 78) (Bandırmaspor), Deniz Kadah (dk. 45+4) (Altay)
Kırmızı kartlar: Eren Erdoğan (dk. 55) (Altay), Koutroubis (dk. 55) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Mehmet Özcan, Mulumba (Bandırmaspor), Salih Sarıkaya (Altay)