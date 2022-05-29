Spor Toto 1. Lig Play-Off: Bandırmaspor: 3 - Eyüpspor: 0

Spor Toto 1.
Lig Play-Off Yarı Final rövanş karşılaşmasında Bandırmaspor, Eyüpspor'u konuk etti. İlk maçı 1-0 kaybeden ev sahibi ekip, rakibini 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Maçtan Dakikalar:
4. dakikada Bandırmaspor, penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Keny topu ağlara gönderdi. 1-0
45. dakikada Bandırmaspor'un kullandığı köşe atışında defanstan topla buluşan Alpay'ın şutunda top filelerle buluştu. 2-0
58. dakikada ceza sahası içinde boş durumda topla buluşan Landel meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Suat Arslanboğax, Erdinç Sezertam, Samet Çiçek, Direnç Tonusoğulları
Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Lokman Gör, Alpay Koldaş (Cüneyt Köz dk. 88 ?), Kerim Avcı (Akabuze dk. 85 ?), Paully Kenyy, Okan Alkan, Mehmet Özcan, Landel, Caner Cavlan, Milutin Osmajic (Beykan Şimşek dk. 46), Levent Ayçiçek (Süleyman Luş dk. 67)
Yedekler: Hüseyin Koç, Erdem Çakaltarla, Berke Görgün, Abdullah Balıkçı, Hüseyin Eşkol, Jacob Adeede
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Yalçın Kılınç, Teddy Mezague, Dibba, Oğulcan Çağlayan Sekidika dk. 46), Timur Temeltaş (Bekir Yılmaz dk. 58), Geouveia, Taşkın İlter (Umut Bulut dk. 66), Bülent Uzun (Enes Keskin dk. 84 ?), Ahmet Ildız (Mete Kaan Demis dk. 84 ?), Cenk Ahmet Akkılıç
Yedekler: Emrullah Şalk, Mikail Okyar, Enes Ersoy Öztürk, Kemal Tokak, Enes Keskin
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Goller: Keny (dk. 4 pen. ve 58), Alpay (dk. 45) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Umut Bulut, Taşkın İlter (Eyüpspor), Keny, Caner Cavlun, Levent Ayçiçek, Kerim Avcı (Bandırmaspor)