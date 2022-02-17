Spor Toto 1. Lig: RH Bandırmaspor: 0 - Manisa FK: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 25. haftasında RH Bandırmaspor, Manisa FK'yı ağırladı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar
30. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Mulumba'nın kale içine ortasında Hakan Barış ters bir kafa vuruşuyla topu kendi kalesine doğru gönderdi. Kaleci Muahmmed topu son anda çeldi.
65. dakikada ani gelişen Bandırmaspor atağında uzun topla ceza alanı içine giren Keny'nin kaleciyi de geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.
83. dakikada ceza sahası dışı sol tarafta topla buluşan Levent Ayçiçek'in sert şutunda kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Bahattin Şimşek, Erkan Akbuluk, Ali Can Alp
RH Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Cüneyt Köz, Dos Santos, Alpay Koldaş, Michel Mulumba (Pucko dk. 72), Guido Koçer (Landel dk. 46), Keny, Mehmet Özcan (Abdullah Balıkçı dk. 87 ?), Doğan Can Davas (Levent Ayçiçek dk. 62), Caner Cavlun, Osmasic (Akabueze dk. 72)
Yedekler: Hüseyin Koç, Berke Görgün, Hüseyin Eşkol, Süleyman Luş
Teknik Sorumlu: Mustafa Gürsel
Manisa Futbol Kulübü: Muhammed Birkan Tetik, Nizamettin Çalışkan, Gakpa (Kouter dk. 87), Hakan Barış, Sadi Karaduman, Landre, Taha Şahin, Ozegovic (Diallo dk. 87), Özgür Çek (Bedirhan Altunbaş dk. 73), Tabekou (Selim Ilgaz dk. 62), Erhan Çelenk (Okan Eken dk. 73)
Yedekler: Samet Karatabak, De Sousa, Yiğit Kerem, Veli Çetin
Sarı kartlar: Osmasic, Caner Cavlun, Dos Santos (Bandırmaspor), Nizamettin Çalışkan, Erhan Çelenk, (Manisa FK)