Spor Toto 1. Lig: RH Bandırmaspor: 3 - Boluspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 31. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında Boluspor'u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
11. dakika Keny'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya kale önünde Landel'in vuruşu ağlara gitti. 1-0
14. dakikada Levent'in yaklaşık 30 metreden çektiği sert şut önce üst direğe, sonra kalecinin sırtına çarparak filelerle buluştu. 2-0
37. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında topu önünde bulan Beykan, plase vuruşla farkı 3'e çıkaran golü attı. 3-0
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Turgut Doman, Murat Şener, Özcan Sultanoğlu
RH Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Dos Santos, Lokman Gör (Alpay Koldaş dk. 85 ?), Kerim Avcı (Akabueze dk. 74), Keny, Okan Alkan, Mehmet Özcan, Landel (Abdullah Balıkçı dk. 85 ?), Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Osmasij dk. 63), Berkan Şimşek (Guido Koçer dk. 62)
Yedekler: Hüseyin Koç, Berke Görgün, Süleyman Luş
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Boluspor: Gentian Selmani, Fethi Özer, Tugay Kaçar (Eray Ataseven dk. 46) Dejvi Bregu (Arda Köksal dk. 57), Hakan Bilgiç, Arda Hilmi Şentürk, Gökhan Karadeniz (Jakob Novak dk. 46), Bülent Cevahir, Bertu Alican Özyürek, (Kemal Rüzgar dk. 77), Berk Yıldız, Bekim Balaj
Yedekler: Bartu Kulbilge, Oleksandr Rybka, Diarrassouba, Talha Erdoğan, Mehmet Zahit Çınar, Emin Bayram
Teknik Direktör: Raha Kemal Erginer
Goller: Landel (dk. 11), Levent Ayçiçek (dk. 14), Beykan Şimşek (dk. 37) (RH Bandırmaspor)
Kırmızı kart: Osmasij (dk. 90+2) (RH Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Berk Yıldız, Turgay Kaçar (Boluspor) Lokman Gör (RH Bandırmaspor)