Spor Toto 1.Lig: RH. Bandırmaspor: 2 - BB Erzurumspor: 1

Lig'in 22. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

16. dakikada Eren Tozlu ceza sahasında yerde kalınca hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

17. dakikada Olaner'nin penaltı vuruşunu kaleci Gökhan çeldi. Ancak dönen top yine Gökhan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşu ağlara gitti. 0-1

37. dakikada Mulumba'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Kerim, kafayla topu filelere yolladı. 1-1

90+1. dakikada ceza alanına yapılan ortada Keny, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Kapluhan, Bersan Duranx,

Bandırmaspor: Gökhan Değermenci, Allyson Aıres Dos Santos, Remi Jose Michel Mulumba, Guide Koçer, Kerim Avcı (Abdullah Balıkçı dk. 83 ?), Philippe Paul Keny, Okan Alkan, Mehmet Özcan, Guy Lucien Michel Landel, Doğan Can Davas, Caner Cavlun, Landel (Berkan Şimşek dk. 65), Guido Koçer (Alpay Koldaş dk. 64), Doğukan Davas (M.Pucko dk. 82 ?)

Yedekler: Hüseyin Koç, Süleyman Luş, Hüseyin Eşkol, Berke, Levent Ayçiçek,

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Jakup Szumski, Mustafa Akbaş (Fırat Şaşi dk. 86 ?), Hasan Batuhan Artaraslan (Oltan Karakullukçu dk. 36), Ahmet Canbaz, Arvdas Novikovas, Aaron Samuel Olanare, Martin Hasek, Orhan Ovacıklı, Eren Tozlu, Mücahit Albayrak, Valdmiro Tualungo Paulo Lameira, Ahmet Canbaz (Alican Özfesli dk. 60)

Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Göktuğ Bakırbaş, H.Shala, M.Rosheuvel

Teknik Drektör: Erkan Sözeri

Goller: Olanare (dk. 17) (BB Erzurumspor) Kerim Avcı (dk. 37) (RH. Bandırmaspor) Keny (dk. 90+1) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Eren Tozlu, Olanare (BB Erzurumspor), Mehmet Özcan Caner Cavlan, Okan Alkan (RH. Bandırmaspor)