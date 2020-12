Spor yaparak, doğayı keşfediyorlar

Manyas'ın kırsal Cumhuriyet Mahallesinde yaşları en az 55 olan kadınlı, erkekli bir gurup her Pazar günü birlikte dağ, bayır yürüyerek hem spor yapıyorlar, hem de çevreyi keşfediyorlar. Manyas'a 3 km. uzaklıkta bulunan eski adı Sultaniye yeni adı Cumhuriyet mahallesinden çoğu emekli olan 15-20 kişilik gurup her pazar mahallelerinden yola çıkarak, Ketenlik deresi, Keçiağılı, Peynirkuyu Mahallesi mıntıkalarından geçerek vadiye ulaşıyorlar. Bıçkı deresi adı verilen derenin çevresinden sonra kırsal Yayla mahallesine kadar yürüyerek buradan geri dönüyorlar. Burada piknik te yapan gurup asgari 15 km. yol yürüdüklerini söylüyorlar. Gürol Coşkun “ Her hafta farklı bir güzergah seçiyoruz, yolumuz engebeli, dağ, bayır demiyoruz. Hem spor yapmış oluyoruz, hem de çevremizde sonbaharın son doğal güzelliklerine tanıklık ediyoruz“ dedi.