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Sporcular antrenmanlara internet üzerinden devam edecek

Balıkesir’de antrenörler sporcularına internet üzerinden online antrenman yaptıracak.

Balıkesir'de antrenörler sporcularına internet üzerinden online antrenman yaptıracak. Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, antrenörlerle video konferans aracılığı ile toplantı düzenledi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, antrenörlerimizle video konferans aracılığı ile toplantı düzenledi. Arıcıoğlu, Kovid-19 ile ilgili kişisel tedbirler ile bu dönemde yapılabilecekler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Evde kondisyon antrenmanı yapan sporcuların doğru yönlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Müdür Arıcıoğlu, 2021 yılı yaz aylarında müthiş bir spor takvimi yaşanacağına işaret etti.


Antrenörlere sporcularıyla online antrenman yapmaları konusunda uyaran İl Müdürü Arıcıoğlu sporcularıyla ve aileleriyle yakından ilgilenmelerini istedi. Ayrıca farkındalık anlamında sporcuları ve kendileri tarafından birçok farklı çalışmalarını video çekerek paylaşımda bulunanlara teşekkür etti. Antrenörlere diğer zamanlarda olduğu gibi bu dönem de daha çok ihtiyacın olduğunu dile getiren Arıcıoğlu, tüm arkadaşların evden de olsa birikimlerini mutlaka paylaşmalarını istedi.


Vefa gruplarında görev alanlara, yurtlarda misafir olan vatandaşlara destek olan tüm arkadaşlara teşekkür eden İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, bu illetten ülke olarak kurtulmamız dileği ile antrenörlerimizin en kısa zamanda sporcularıyla sahalarda, salonlarda buluşmaları temennisinde bulundu.

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