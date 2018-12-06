Sporcuların hedefi milli takım

Türkiye Yüzme Federasyonu faaliyet programı gereğince Türkiye Şampiyonası İl Seçme Yarışmaları Karesi Yüzme Havuzunda veli ve sporcuların yoğun katılımı ile yapıldı. Yarışlar, serbest, sırt üstü, kurbağalama ve kelebek kategorilerinde gerçekleştirildi. Antrenörleri eşliğinde yaklaşık 200 sporcunun katıldığı yarışmalarda sporcular büyük başarı gösterdi. İl seçme yarışmalarının yanında yüzme dalında teşvik yarışları da yapıldı. Yarışmalara katılan tüm sporculara madalya verildi.