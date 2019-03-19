Spor'da Engel Yok

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, BENGİ projesi kapsamında Ayvalık'ta Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda dezavantajlı gruplarla yapılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinin fiziksel becerilerini arttırmak, öğrenme süreçlerine katkı sağlayabilmek adına Cunda MTAL Beden Eğitimi öğretmeni Abidin Can Ayvalık Kapalı Spor salonunda Özel öğrencileriylele etkinlikler gerçekleştiriyor.

Öğrencilerii sporun her alanına yönlendirmeyi hedeflediklerini kaydeden Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, "Spor'da Yetenek 10'la Gelecek Projesi kapsamında ilçemizde birçok faaliyet yürütülmekte. Özel öğrencilerimizin sosyalleşmesi adına gerçekleştirilen bu faaliyeti de önemsiyoruz. Destek olan tüm paydaşlarımıza, okul yönetimi ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.