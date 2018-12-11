Sportif yetenek taramaları tamamlandı

Balıkesir'de 'Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi' kapsamında 9 bin 596 öğrenci taramadan geçti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında yetenek taramaları Balıkesir il merkezi ve tüm ilçelerde tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği protokolü kapsamında hayata geçirilen proje Balıkesir merkez ve ilçelerinde yapıldı. Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi il genelinde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Öğrenciler boy kilo, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, esneklik, dikey sıçrama, çeviklik, sağlık topu fırlatma, pençe kuvveti, 20 metre sürat koşusu başlıklarında değerlendirilerek uygun spor branşlarına yönlendirildi.

Proje kapsamında yetenek taramasına Balıkesir il ve ilçelerdeki tüm ilkokul 3. sınıf öğrencileri katıldı. Ekim ayında başlayan yetenek taramalarında 45 günlük programda 9 bin 596 öğrenci içerisinden yetenekleri tespit edilen öğrenciler temel spor eğitimleri verilerek, yetenekli oldukları branşlara yönlendirilecek.