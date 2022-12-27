Sporun heyecanı Bandırma'da yaşanacak

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde “Mahalle Ligi Futbol Turnuvası” gerçekleştirilen açılış programının ardından yapılan büyükler yaş grubundaki Müftülük-Güney Marmara Zabıta Amirliği müsabakasıyla başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Belediyesi, Bandırma Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesiyle hazırlıkları tamamlanan Mahalle Ligi Futbol Turnuvası'nın açılış programı Gelişim Spor Kulübü Halı Sahası'nda gerçekleştirildi.

Bu yıl 4.'sü gerçekleştirilen Mahalle Ligi Futbol Turnuvası'nda, Bandırma'dan 5 farklı yaş grubundan toplam 160 takım yer alacak. Birinci olan takımlar, ilçeler arası maçlarda Bandırma'yı temsil edecek. Ayrıca, bu yıl turnuvaya futbolun yanı sıra basketbol ve voleybol branşları da eklendi.

Turnuvanın açılış programına Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Bandırma Belediye Başkan Vekili Mesut Özdemir, Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Yağar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Elüstü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, büyükler yaş grubunda mücadele edecek takımların futbolcuları ve vatandaşlar katıldı.

Açılış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programda ilk konuşmayı turnuvanın en büyük paydaşı olan Bandırma Belediyesi adına Belediye Başkan Vekili Mesut Özdemir yaptı. Turnuvanın bugüne denk en büyük katılımla gerçekleştiğini vurgulayarak sözlerine başlayan Özdemir, “Öncelikle tüm sporcularımıza sakatlıktan uzak bir turnuva diliyorum. Bandırma Belediyesi olarak 29 devlet okuluna hem mahalle ligi hem de okul müsabakalarında kullanılmak üzere kendilerine özel okul renklerinden oluşan her okula 20 adet olmak üzere 580 adet forma takımı yaptırdık. Bununda dağıtım törenini çarşamba günü, Saat 11.00'de, Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceğiz,” dedi.

“Hemşerilerimizin bir araya geldiği, birlikte vakit geçirip dostça rekabet edebilecekleri bu etkinliklerin var olması, çoğalması için emek vereceğiz,” diye sözlerine devam eden Özdemir, turnuva ile ilgili bilgilendirmelerde bulunarak, “7 Ocak'ta başlayacak final etapları sonrası 14 Ocak günü de final maçları oynanacak ve kazanan takımlarımız Balıkesir'de Bandırmamızı temsil edecek. Skorlar ne olursa olsun dostluk ve centilmenlikle anılan bit turnuva olacağına inanıyorum,” ifadelerini kullandı.

Daha sonra, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin de bir konuşma gerçekleştirerek turnuvaya katılan sporculara başarılar diledi.

Ömerli Mahalle Muhtarı Murat Karaca, konuşmaların bitiminde Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin ve Bandırma Belediye Başkan Vekili Mesut Özdemir'e Ömerli Futbol Kulübü atkısı hediye etti.