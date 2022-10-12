Stadyum için taraftar imzaları Cumhurbaşkanına teslim edildi

AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan Bandırma'nın ihtiyacı olan stadyum ile ilgili taraftarlar tarafından toplanan imzaları ve Bandırmaspor'un Recep Tayyip Erdoğan adına hazırlanan 100. yıl asil formasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etti.

AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan yaptığı açıklamada, "Bandırmaspor'umuzun 100. yıl için hazırlanan o asil forması ve yeni stadyum için taraftarlarımız tarafından imzalanan 10 bin 500'den fazla imzayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ilettik. Bordo-beyazlı takımımızın bu sezon Süper Lig'e çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğunu, şehrimizin takımımıza yakışacak bir stadyuma ihtiyacı olduğunu Cumhurbaşkanımıza söyledik. Vermiş olduğu talimat ile gerekli çalışmalar başladı. İnşallah önümüzdeki günlerde bu konu ile ilgili müjdeleri tekrar duyurmuş olacağız. Ayrıca özel forma için Bandırmaspor'umuza çok teşekkür ederek tüm Bandırmalı vatandaşlarımıza da selamlarını iletti" dedi.