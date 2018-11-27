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STEM Eğitimi projesine BTO'dan katkı

Balıkesir’in Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün STEM Eğitimi projesine Bandırma Ticaret Odası tarafından katkı sağlandı.

Balıkesir'in Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün STEM Eğitimi projesine Bandırma Ticaret Odası tarafından katkı sağlandı.


STEM projesi kapsamındaki eğitime destek amaçlı alınan teknolojik ürünlerin teslimini yapmak üzere Bandırma Ticaret Odası Meclis Başkanı Bahadır Çenberci ve Yönetim kurulu Üyesi Ahmet Boyacı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan'ı makamında ziyaret ettiler.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan konuyla ilgili olarak; “STEM Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) modelinde öğrenciler, bir soruyu çözerken bu dört alana yönelik bilgi alacağı STEM modeli ile bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiği aynı anda öğrenme fırsatı yakalayacak. Öğrenciye, basmakalıp ders notları yerine hayatın içinde karşılaşabilecekleri sorunlarla başa çıkabilme yetisi kazandırılacak” dedi.

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