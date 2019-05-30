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STEM öğrencilere tanıtıldı

Bandırma Yaman Egeli İlkokulu öğrencileri, Erdek’te faaliyet gösteren STEM Laboratuvarını ziyaret ederek eğitime katıldılar.

Bandırma Yaman Egeli İlkokulu öğrencileri, Erdek'te faaliyet gösteren STEM Laboratuvarını ziyaret ederek eğitime katıldılar.


Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı STEM Laboratuvarında eğitimler tüm hızıyla devam ediyor.


Bandırma'da ilkokul ve ortaokul öğrencileri Erdek'te bulunan STEM laboratuvarına gelerek eğitimlerine devam ediyorlar.


Eğitim sistemine farklı anlayışlar kazandıran STEM teknolojilerinin laboratuvarı birlikte hem laboratuvarın hem de ilçe okullarında kullanılmaya başlanılmasıyla, eğitim kalitesinin yükselmesi açısından gözle görülür farklılıklar yaratması bekleniyor. Balıkesir genelinde iki laboratuvardan biri olan, Güney Marmara Bölgesinde de tek olan laboratuvarın varlığı ve çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Bandırma Yaman Egeli İlkokulu öğrencileri, Erdek'te STEM Laboratuvarına sınıflar halinde gelerek eğitime katılırken, öğrencilerin oldukça keyifli eğitim aldıkları görüldü.

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