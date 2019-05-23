Erdek'te İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan STEM sergisi büyük ilgi gördü.

Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, “Geleceğe STEM Zamanı-STEM Öğretmen Eğitimi” projesi kapsamında düzenlenen “STEM sergisi” açıldı.

Ana sınıfından, liseler dahil öğrencilerin hazırladığı sergi, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu'nun önündeki sahil kordonunda, Kaymakam Ekrem Çalık tarafından açılırken, vatandaşlar da sergiye ilgi gösterdi. Kaymakam Çalık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz ile birlikte gezdiği sergide yer alan çeşitli araç-gereçlerle yakından ilgilenip, öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı.