Stevia bitkisi, başta Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere ihraç edilmeye başlandı

Doğal tatlandırıcı olarak önemli bir tarım ürünü olan 'stevia' yetiştiriciliği, Balıkesir'de her geçen gün artarak devam ediyor. Burhaniye ilçesinde yaklaşık olarak 100 dekar alanda üretimi yapılan 600 bin adet stevia fidesi yetiştiriciliği bölge ekonomisine katma değer sağlıyor.

Balıkesir'in bereketli topraklarında alternatif ürün stevia yetiştiriciliği yapılan alanlarda incelemelerde bulunan Balıkesir il Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan; ayrıca gelir getirici ürünlerin artırılması yolunda uygulanan projelere yenilerinin de eklenmeye devam ettiğinden bahsederek, üretici tarafından aynı zamanda sağlık açısından faydalı bir bitki olan “moringa” üretimi deneme çalışması yapılan alan hakkında da bilgi alışverişinde bulunarak üreticiye kolaylıklar diledi.