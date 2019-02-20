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Su alan yüzer restaurant yan yattı

Erdek’te eskiden yüzer restaurant olarak hizmet veren tekne, durduğu yerde yan yatarak batma tehlikesi geçirdi.

Erdek'te eskiden yüzer restaurant olarak hizmet veren tekne, durduğu yerde yan yatarak batma tehlikesi geçirdi.


Erdek iskelesinde geçtiğimiz yıl faaliyette olan, ancak geçen yaz başı boşaltılarak satılığa çıkarılan Hacı Veysel isimli restaurant teknesi gece baş kısmından su almaya başladı. Teknenin sol kısmı su alarak denize gömülürken, olay yerine sahil güvenlik ve sağlık ekipleri intikal etti. Teknenin sebep battığı henüz belirlemezken, dalgıçlar tarafından balonla su üzerine çıkarılarak tamir edileceği öğrenildi.

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