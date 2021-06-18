"Su Altı Heykel Galerisi” eserleri tamamlandı

Uluslararası Kuzey Ege Gömeç Heykel Sempozyumu kapsamında bir ay önce yontulmaya başlanan Marmara Adası mermerleri birer sanat eseri olarak "Gömeç Su Altı Heykel Galerisi"nde dalış tutkunları tarafından gezilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gömeç Belediyesi, Marmara Adalar Belediyesi, Burhaniye Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Burhaniye Ticaret Odası işbirliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Kuzey Ege Gömeç Heykel Sempozyumu sona erdi. Balıkesir'in Değerleri temasıyla heykeltıraşlar elinde şekillenen Marmara mermerlerini Gömeç'in sualtı güzellikleriyle buluşturacak 1. Uluslararası Kuzey Ege Gömeç Heykel Sempozyumu'nun galası gerçekleştirildi. Birbirinden kıymetli sanatçıların, Ömer Seyfettin'den Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a, Sarı Kız'dan Seyit Onbaşı'ya, zeytinden kuzuya kadar Balıkesir'in birçok değerinin yontulduğu heykeller, kısa bir sonra dalış tutkunlarının gözdesi olacak Gömeç Su Altı Heykel Galerisi'nde sergilenecek.

Yaklaşık bir ay önce ilk çekici Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın gerçekleştirdiği sempozyuma katılan sanatçılar; Özlem Şengönül, Özgür Canbaz, Hakan Şengönül, İmdat Avcı, Sevda Kocatepe, Dilşat Yiğitcan Akçayöz, Hakan Çınar, Serhii Sbıtnıev, Krill Grekov eserlerini tamamlayarak sergiledi. "Su Altı Heykel Galerisi"nde sergilenecek eserlerin açılışına; Balıkesir Vali Yardımcısı Ergün Güngör, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Ayvalık Belediye Başkanvekili Melih Arslan, Burhaniye Belediye Başkanvekili Çiğdem Karasakal Avcı ve çok sayıda sanatsever katıldı.