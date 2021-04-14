Su altında kalan köprüden tehlikeli geçiş

Manyas Barajında doluluk tam doluluk seviyesine yaklaşması üzerine, barajda tehlike oluşmaması için dolu savak açılırken, barajda elektrik üretimine de başlanmıştı. Elektrik üretimi sonrası tahliye sularının Kocaçay'a akmasıyla birlikte kırsal Çavuş köprüsü de sular altında kaldı. Sürücüler uyarılara ve oluşabilecek tehlikelere rağmen ulaşımı daha kısalttığı için kullanırken, birçoğu da tehlikeyi göze almayarak, köprü girişinden geri dönüyor. Yaklaşık 30 yıl önce yerel olanaklarla büzler üzerine yapılan köprüde yağışlarla birlikte gelen ağaç dalları ve diğer çevresel etkenlerden dolayı büzler tıkandığında suyun bu defa köprünün üzerinde 25-30 cm. akıntı oluşturduğu belirtiliyor.

Manyas'ın kırsal Çavuş, Çakırca, Süleymanlı, Dura ve Necip Mahallelerine ilçeden mesafesini yaklaşık 10 km. kısaltan köprü yakıt tasarrufundan yararlanmak isteyen bazı sürücüler tehlikeyi göze alarak Kocaçay üzerinde bulunan köprüyü kullanmaya devam ediyor. Köprüyü zorunda kullanmak zorunda olan sürücüler, bu köprünün ihtiyaca cevap vermediğini, köprünün yükseltilmesi gerektiğini söylüyorlar.