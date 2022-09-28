Su baskınları için yapılan çalışmalar fotoğraflar ile kayıt altına alınarak öncesi ve sonrası kamuoyu ile paylaşıldı

Yoğun yağışın etkili olduğu Burhaniye'de yağmur suyundan dolayı tıkanan bölgelere, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ivedilikle müdahaleler gerçekleştirildi. Ekipler, ilçe genelinde yaşanan tüm olumsuzluklara anında müdahale etti. Yapılan su baskınları ile mücadele çalışmaları öncesi ve sonrası ile fotoğraflar ile kayıt altına alınarak kamuoyuna bilgi verildi.

İlçeye her yağmur yağdığında gece gündüz demeden önleme ve kanal açma faaliyetlerine başlayan ekipler, şiddetli yağan yağmurda da ilçe genelinde çalışmalar yaptı. Yağmur yağışları sonucu kanallarda ve mazgallarda oluşan tıkanıklıkları açarak, oluşabilecek su baskınlarının önlemek için çalışan ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “ Yağmursuyu çalışmalarında aralıksız çalışan ekiplere teşekkür ederek “Halkımızın mağdur olmaması için Burhaniye Belediyesi olarak 7 gün 24 saat görevdeyiz” dedi.

Senelerdir yağmur suyu şebekesinden yaşanan sorunlarla boğuşan Burhaniye Küçük Sanayi Sitesi, Burhaniye Belediyesi tarafından yaptırılan çalışmalarla çözüme kavuşturdu. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in göreve geldiğinde yaptığı ilk icraatlardan olan Sanayi Sitesi'ndeki yağmur suyu hatlarının yenilenmesi projesinin ardından, yılların sorunu çözülmüş ve esnaf rahat bir nefes alabilmişti. Yapılan çalışmalardan önce her yağmurda sorun yaşanan bölgeyi, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan ziyaret ederek esnafla sohbet etti. Memnuniyetini dile getiren esnaf, “Hiçbir sorun yaşanmadığını, artık iş yerlerde aşırı yağışa bağlı su baskını olmadığını belirterek Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'e ve ekibine teşekkürlerini iletti.