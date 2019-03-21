Su elçilerinden farkındalık projesi

Balıkesir'de gelecek nesillere temiz su kaynakları ve yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla toplumu bilinçlendirmek için başlatılan “Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi ”sürüyor.

Su Elçileri, Atatürk İlk Okulu, Ece Amca İlk Okulu, Şevinç Kurşun İlk Okulu, Ali Hikmet Paşa İlk Okulu, Zafer İlk Okulunda öğrencilerle buluştu. Millî Eğitim Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve TRT Genel Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen “Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi” kapsamında öğrencilere suyun önemi anlatıldı. Su Elçileri Projesi Koordinatörü Özgür Aydıncak, Su elçileri Çizgi Filminin maskotu Mandalina'nın eşlik ettiğinde çocukları hem bilgilendirdi hem de eğlendirdi. Projeyle suyun ve çevrenin önemi konusunda bilgilendirilen çocukların bu bilinçle yaşayarak gelecek nesillere de yaşanabilir bir çevre bırakması amaçlanıyor.