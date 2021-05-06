Su faturaları drone ile kesildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (BASKİ) çalışmalarının ardından kentteki 10 bin abonenin sayacı, drone ile uzaktan okunmaya başlandı. İlk olarak Balıkesir TOKİ'de 10 bin sayaçta uygulanan çalışmanın tanıtımı için bir etkinlik düzenlendi. Tam kapanma nedeniyle kısıtlı sayıda kişinin katıldığı etkinlikte, BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, konuyla ilgili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a bilgi verdi. Daha sonra Yılmaz'ın kullandığı drone, binaların üstünde dolaşarak vatandaşların su sayaçlarını okudu.

Yaklaşık 10 dakika havada kaldıktan sonra aşağı indirilen drone'nin 2002 su sayacını okumayı başardığı görüldü. Ardından etkinliğe gelen vatandaşların faturaları, cihazla çıkartılarak kendilerine teslim edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, projenin kayıp kaçağı önleyeceğini ve sayaç okumadaki zorlukları ortadan kaldıracağını söyledi.

Yılmaz, akıllı sayaçları eskileriyle ücretsiz değiştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Ortak akılda buluştuk. TOKİ'de var alan bütün dairelerde okuma işini iki haftada yaparken ve herkesi rahatsız ederken ve zamanında okuyamadığımız için insanların faturalarını tam tarihinde alamadığı bir yerden yukarıya kaldırdığımız drone buradaki akıllı sayaçların hepsini okuyor. Gelen sinyal verisi ile buradaki arkadaş faturaya döndürüp isteyen vatandaşların telefonuna mesaj isteyene mail isteyene evrak olarak veya isteyene ben ne harcamışım diyene bir taban oluşturmuş olacağız."