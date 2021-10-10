Su ile şiir Dursunbey'de yeniden bir araya geldi

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen ve ünlü şairlerin katıldığı "Suçıktı Şiir Akşamları"nın 22.'si su ile şiiri yeniden bir araya getirdi.

Edebiyat dünyasında adeta bir marka haline gelen Dursunbey Suçıktı Şiir akşamları bu yıl 25 şairin katılımı ile gerçekleşti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Dursunbey Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği Şiir Akşamları programı geçtiğimiz hafta sonu Dursunbey'in tanınmış yerlerinden biri olan Suçıktı'da gerçekleşti. Türkiye'de ün yapmış 25 şairin katıldığı etkinliğe Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut, Belediye Başkan vekili Sadettin Aslan, çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Gündüz saatlerinde gerçekleştirilen ‘Şiir Meclisi' programı sonrası Şiir Akşamları etkinliği gerçekleşti. Programın başında söz alan Dursunbey Belediye Başkan vekili Sadettin Aslan; "İlçemizin gözbebeği Suçıktı'da su ile şiirin eşsiz buluşması, bu yıl gecikmeli de olsa, bu cennet köşesi mekânda değerli şairlerimizin katılımı ile gerçekleşiyor. Bilindiği üzere Suçıktı Şiir Akşamları'na bugüne kadar birbirindendeğerli yüzlerce şairimiz katıldı. Bu akşam da ülkemizin değerli şairlerini İlçemizde misafir etmenin mutluluğunu gönülden yaşıyoruz. Ayrıca onur konuğumuz olan Bosna Milli Marşı yazarı kıymetli Cemaleddin Latiç'i aramızda görmekten onur duyuyoruz." dedi. Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan'ın selamlama konuşmalarının ardından ise şiir dinletisi bölümüne geçildi.

Bosna-Hersek'in Milli Şairi Cemalettin Latiç'in onur konuğu olduğu etkinlikte, Ahmet Kot, Ali Seyyah, Fatma Şengil Süzer, Hüseyin Akın, Hüseyin Atlansoy, Hüseyin Bektaş, İhsan Deniz, Kamil Uğurlu, Mehmet Aycı, Mehmet Narlı, Mehmet S. Fidancı, Meryem Kılıç, Mevlana İdris, Ömer Erinç, Ömer Yalçınova, Resul Tamgüç, Sema Ersöz, Serkan Türk, Sümeyra Yaman, Şafak Çelik, Talha Kuru, Vural Kaya, Yaşar Bedri Özdemir ve Zeynep Arkan gibi isimler şiirlerini seslendirdi.

Gecenin sonunda sahneye çıkan Cemalettin Latiç kendi yazdığı mevlidi katılımcılara dinletti. Türkiye ve Bosna'nın kardeşliğinin 500 yıl öncesine dayandığını hatırlatan Latiç, din düşmanlarının Boşnaklar ile Türkler arasındaki tarihi güçlü bağları koparmaya çalıştı dedi. Bu bağların koparılamadığını hatırlatan Latiç, Bosna'da okullarda yapılan anketlerde yüksek oranda öğrencilerin Türkçe dilini öğrenmek istediklerinin ortaya çıktığını sözlerine ekledi.

Bu yıl üç gün sürecek olan Şiir Akşamları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin farklı etkinlikleri ile devam edecek.