Su motorundan 17 hırsızlık olayı çözüldü

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir şahsın kendisine ait su motorlarının çalındığı ihbarını yapması ardından jandarmanın kurduğu özel ekip 17 hırsızlık olayını aydınlattı.

Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı'na müracaat eden A.B. isimli şahıs Gönen'in Tuzakçı Mahallesi'nde bulunan çiftliğinden kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca iki adet su motorunun çalındığını belirtti. İhbar üzerine Tuzakçı Mahallesi ve Gönen ilçesi ile çevre ilçelerdeki faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması maksadıyla Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip oluşturuldu.

42 kamera saatlerce incelendi

Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan istihbari çalışmalar, araştırmalar ve olayı ve çevresindeki güzergahlarda bulunan 42 güvenlik kamerasının incelenmesi sonucunda 41 plakalı şüpheli bir araç tespit edildi. Aracın yapılan araştırmasında Bandırma'da faaliyet gösteren bir araç kiralama firmasından A.G. isimli şahıs tarafından kiralandığı öğrenildi. Kiralık aracın GPS kayıtları ile Gönen çevresindeki PTS kayıtlarının karşılaştırılması sonucunda şüpheli aracın faili meçhul hırsızlık olaylarının gerçekleştiği zamanlarda olayların olduğu mekanlara yakın yerlerde olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu şüpheli aracı kiralayan A.G. isimli şahsın A.D. ve M.F.G. isimli iki şahıs ile birlikte hareket ettikleri ve üç şahsın da Bandırma'da ikamet ettiği öğrenildi. Gönen Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla takip edilen şahıslar A.G., A.D. ve M.F.G. 41 plakalı şüpheli araçla birlikte Bandırma ilçe merkezinde yakalandı.

3 şüpheli gözaltına alındı

Araçta yapılan aramalarda hırsızlık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen pense, keski, anahtar takımı ve çıkan gibi malzemelere el konuldu. Elde edilen deliller doğrultusunda genişletilen araştırmalar sonucunda üç şahsın da çeşitli tarihlerde 17 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Üç şüpheli tarafından çalınan küçükbaş hayvanlar satıldıkları yerlerde bulunarak sahiplerine teslim edilirken, altınların değişik kuyumcularda bozdurulduğu, elektrik motorları, kablo ve demir kapıların Bandırma'da hurdacılık yapan Y.E.S. adlı şahsa satıldığı belirlendi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan A.G., A.D. ve M.F.G. isimli şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Bandırma Kapalı Cezaevine teslim edildi. Ayrıca üç şüpheliden çalınan koyunları satın alan A.Ç. ve M.G. ile elektrik motorları, kablo ve demir kapıları satın alan Y.E.S. adlı şahıslar hakkında da “Hırsızlık malını kabul etmek ve satın almak” suçundan yasal işlem başlatıldı.