Balıkesir'in Ayvalık, Küçükköy'deki atölyesinde yaptığı çalışmalarında sualtındaki güzellikleri tuvale yansıtan ressam olarak tanınan Süleyman Sırrı Yeşilce'nin ilk kişisel resim sergisi, Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

15 Eylül akşamına kadar açık kalacak olan serginin açılışını gerçekleştiren Ayvalık Belediye Başkan vekili M. Serdar Tuç, birbirinden değerli yerli ve yabancı çok sayıda sanatçıyı Ayvalık'ta ağırlamaktan, eserlerini sergilemekten büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Yirmi beş yıl önce İstanbul'dan gelip bir daha geri dönmediğini, Küçükköy'ü memleket edindiğini anlatan Sualtı Ressamı Süleyman Sırrı Yeşilçe, mektepli değil alaylı olduğunu söylüyor. Sualtı canlılarını anlatan resimleri neden yaptığına gelince, son yarım yüz yılda, denizlerin, derelerin, nehirlerin çevre kirliliği ile yüz yüze olduğunu, bu güzelliklerin yok olmaması için deniz yaşamını resimlerine yansıttığını belirtiyor.

Ressam Yeşilce, yirmi beş yıldır yaşadığı Küçükköy'e faydalı olmak için elinden gelen tüm olanakları kullandığını ifade ediyor. Yeşilce, “Sualtını tercih etmemin nedeni, her geçen gün kaybolan dünyamızda suyun altında da bir yaşam olduğunu anımsatmak istememden kaynaklandı. Karada olduğu kadar, denizin altında da bambaşka bir dünya, apayrı bir alem var. Orada da doğal güzellikler saklı. Bu güzellikleri korumak gelecek nesillere emanet etmek bizim boynumuzun borcu. Zaten, gelişigüzel avlanmalar, dip tarayan balıkçı teknelerinin verdiği zararın önüne geçmek gerekiyor. Bu güzellikler yok olmasın, nesilleri tükenmesin. Bunun kavgasını veriyorum resimlerimde” diye konuşuyor.

Denizi ve doğayı çok sevdiğini, bu sevgiyi resimlerine taşıdığını söyleyen Yeşilce, “Tekneleri olan arkadaşlarımla amatör dalışlar yapıyorum, denizaltındaki dünyayı daha iyi tanımak için fırsat buldukça bunu tekrar ediyorum. Gördüklerim, karşılaştıklarım ve yaşadıklarım şu anda resimlerimde yaşıyor. Çok etkileniyorum, sualtındaki yaşamın yok olmasını görmek istemiyorum. O nedenle, çevreme olduğu kadar suyun altındaki yaşama da elimden geldiğince sahip çıkmaya çalışıyorum” diye anlatıyor.