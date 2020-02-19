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Suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesi merkezli olarak Bandırma, Gönen ve Karacabey’de düzenlenen suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınarak Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan şahıslardan 7’si tutuklandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi merkezli olarak Bandırma, Gönen ve Karacabey'de düzenlenen suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınarak Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan şahıslardan 7'si tutuklandı.


Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütüne yönelik Bandırma, Gönen ve Karacabey'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şahıslar, sabah saatlerinde polis ekipleri nezaretinde adliyeye getirildi. Zanlılardan M. A. K., Ö. K., D. G., D. K., B. K., E. K., ve N. K., çıkar amaçlı örgüt kurmak, yönetmek, yağma, nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçu kapsamında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bandırma Cezaevine gönderilirken, 2 kişi de elektronik kelepçe ile ev hapsi cezasına çarptırıldı. 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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