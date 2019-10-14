Suçluların korkulu rüyası ‘yunus ekipleri'

Gün boyu suçluları kovalayan ve yakaladıkları suçluları emniyetin ilgili birimlerine teslim eden ekipler, gece saatlerinde tekrar merkezlerine dönüyor. Motorlar üzerinde zaman zaman canlarını da tehlikeye atarak görev yapan yunus ekipleri, kapkaç, yankesicilik, gasp ve hırsızlık gibi asayiş olaylarına karışan kişilerin de yakalanmasında önemli rol oynuyor. Bütün zorluklarına karşı işlerini severek yapan polisler, son olarak gerçekleştirdikleri operasyonlarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 0.90 gr esrar maddesi ve 29 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirdi. Uygulamada yakalanan H.S., U.K., M.Ö ve M.C.F. adlı şahıslar ve suç unsurları gerekli işlemler için ilgili Polis Merkezi Amirliklerine teslim edildi.