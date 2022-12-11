Sulama kanalına düşen karaca yavrusu kurtarıldı

Manyas'ta sulama kanalına düşen yavru karaca İtfaiye ekiplerince kurtarıldı. Manyas'ın kırsal Hacıyakup Mahallesinde sulama kanalına düşen yavru karaca Balıkesir Belediyesi İtfaiyesi Manyas Gurup Amirliği ekipleri tarafından uzun uğraşlar ve çabalar sonucu kurtarılarak doğaya salındı. Manyas Barajının kırsal Hacıyakup Mahallesinden geçen sulama kanalına bir yavru karacanın düştüğünü gören mahalle halkı itfaiyeden yardım istedi. Manyas İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu yavru karacayı sulama kanalından çıkararak doğaya saldılar.