Sultan Abdülhamid Han gelişim merkezi açılıyor

Altıeylül Belediyesinin şehre kazandırdığı Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla 3 Aralık Cuma günü saat 15.30'da açılacak.

5 bin 700 metrekare kullanım alanı, aile danışma merkezi, sosyal market, kurslar, etütler, çocuk üniversitesi, sinema salonu, belediye hizmet birimleri ve daha birçok birimiyle Altıeylül'e ve Balıkesir'e hizmet edecek Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı tarafından ilçeye kazandırılan en önemli eserlerin başında geliyor.

Çok değerli bir eseri Altıeylül'e ve Balıkesir'e kazandırmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Başkan Avcı, “Heyecanlıyız. Çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız kısaca her yaştan vatandaşımızın faydalanabileceği, içerisinde aile danışma merkezi, çocuk üniversitesi, etüt salonları, bilim atölyeleri, kurslar, 300 kişilik sinema salonu, sosyal ve belediye hizmet birimler ile vatandaşlarımızın ihtiyaçları noktasında hizmet edecek binamızı son Başbakan'ımız Sayın Binali Yıldırım'ın teşrifleri ile vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz" dedi.

Ankara ziyaretinde Yıldırım'ı açılış için Altıeylül'e davet ettiklerini söyleyen Başkan Avcı, “Son Başbakanınımız ve Genel Başkan Vekilimiz Sayın Binali Yıldırım davet ettiğimizde kesinlikle geleceklerini söylemişlerdi. Bizler de kendilerinin teşriflerini bekleyerek açılışımızı bekletiyorduk. Sağ olsunlar bizi kırmadılar ve Cuma günü gerçekleşecek açılışımıza katılacaklar, biz de kendilerini Altıeylül'de ağırlayacak olmaktan, böylesine değerli bir eserin açılışında kendilerini görmekten büyük onur ve mutluluk duyacağız” dedi.