İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'ne yeni vezne

Emlak vergilerinin 2’nci taksitleri Altıeylül Belediyesi Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’ne açılan ve 30 Kasım tarihine kadar aktif olacak vezneden ödenebilecek.

Emlak vergilerinin 2'nci taksitleri Altıeylül Belediyesi Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'ne açılan ve 30 Kasım tarihine kadar aktif olacak vezneden ödenebilecek.


Vatandaşlar Altıeylül Belediyesi Altıeylül Belediyesi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinde Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve Borç Sorgulama/Ödeme başlıkları altından Emlak Vergilerini ödeyebilme imkânına sahipken Altıeylül Belediyesi Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'ne açılan ve 30 Kasım tarihine kadar aktif olacak olan vezneden de ödemelerini gerçekleştirebilecekler. Ayrıca Altıeylül Belediyesi'ne ve Pamukçu'da bulunan idari binaya bizzat giderek de emlak vergilerinin 2'nci taksit ödemelerini yapabilecekler.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.