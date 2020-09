Sultan Alpaslan Kültür Evi açıldı

Balıkesir'de Altıeylül Belediyesi tarafından yaptırılan Sultan Alpaslan Kültür Evi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı törenle açıldı.

Gündoğan Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Sultan Alpaslan Kültür Evi'nin açılışı yapıldı. Açılışa katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vatandaşlarla selamlaşarak, çocuklara kitap dağıttı. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, törenin açılışında kültür evi ile ilgili bilgiler verdi. Yeni projelerin müjdesini veren Avcı, gençlerin ve çocukların kendi öz kültürleri ile yetişmesini istediklerini söyledi.

"Balıkesir her şeyin en güzelini hak ediyor"

Bakan Kasapoğlu, "Balıkesir her açıdan bereketli bir şehir. Heyecanlıyız ve mutluyuz. Bu güzel açılışlar heyecanımıza heyecan katıyor. Dün geceden bu yana Balıkesir'de yöneticilerle önemli konuları istişare ettik. Bu ülkenin aydınlık yarınları için önemli konuları masaya yatırdık. Biz, ülkemize, gençlerimize inanıyoruz. Spor altyapısı olsun, gençlik altyapısı olsun Balıkesir her şeyin en güzelini hak ediyor. Balıkesir'e destek vermek bizim için sorumluluktur, hem görevdir hem de vefa anlayışıdır. Bu zafer ayında Sultan Alpaslan'ın adını taşıyan tesisin açılması ayrı bir anlam taşıyor. Bizim hizmet açısından, siyaset açısından ifademiz neyse icraatımız da o. Lafla peynir gemisinin yürümediğini eserlerimizle ortaya koyuyoruz. Pırıl pırıl gençlerimiz için üretmeye devam edeceğiz. Balıkesir, mükemmel bir coğrafya. Her açıdan zenginlikle dolu. Bakanlık olarak çok önemsediğimiz spor turizmi açısından önemli bir destinasyon olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu coğrafyanın deresi ile ormanı ile Türkiye'nin önemli bir spor turizm markası olmaması için bir sebep yok. İnşallah her imkanı değerlendireceğiz. Bu beraberlik tablosu ile sinerji ile devam edeceğiz" dedi.

Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birimler arası işbirliği önemli bir nokta. Belediyelerimize, ilçelerimize, teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Portatif havuzumuzu ziyaret ettik. Yüzme isteyen herkese yüzme öğreteceğiz. Bununla birlikte basketbol dedik. Bu coğrafyada yetenekli gençlerin olduğunu biliyoruz. Basketbolda dev adamları Balıkesir'in her yerinden çıkaracağımıza inanıyorum. Gençlik merkezlerimiz, kültür evinin önemi çok mühim. Araştıran, geliştiren bir gençlik istiyoruz. Sultan Alpaslan'ın ismini taşıyan bu tesisten gençlerimizin istifade etmesini istiyorum. Balıkesir'e söz verdiğimiz gibi açılışlarımız ile beton dökme törenlerimiz ile birlikte olacağız. Açılışın hayırlar ve bereketler getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Bakan Kasapoğlu'nun konuşmasının ardından Sultan Alpaslan Kültür Evi'nin açılış kurdelesi kesildi. Altıeylül Belediye Başkanı Avcı, Bakan Kasapoğlu'na Yağcıbedir halısı hediye etti.